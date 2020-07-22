В Ковровском районе сотрудника колонии обвиняют в получении взятки от заключенного

22 Июль 2020 2020-07-22T13:40:55+03:00

За 37 тысяч он обеспечил ему комфортное пребывание в тюрьме

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Областное Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области. Он обвиняется в получении взятки.

- В октябре прошлого года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 37 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания в исправительном учреждении, - говорят в СУ СКР по Владимирской области.

Вину сотрудник колонии не признал, от дачи показаний отказался.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU