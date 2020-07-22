В Ковровском районе сотрудника колонии обвиняют в получении взятки от заключенного
Областное Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области. Он обвиняется в получении взятки.
- В октябре прошлого года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 37 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания в исправительном учреждении, - говорят в СУ СКР по Владимирской области.
Вину сотрудник колонии не признал, от дачи показаний отказался.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU