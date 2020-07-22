2020-07-22T11:24:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество больных коронавирусом во Владимирской области - 443 человека

116 пациентов умерли
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области, по данным оперативного штаба на 22 июля, 443 случая активного течения коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 5333 человека, за последние сутки - 35 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции за это время 4774 человека, из них за последние сутки - 99 человек. Умерло 116 заболевших, за последние сутки скончалось трое.

Число активных случаев течения коронавирусной инфекции во Владимирской области - самое низкое среди соседних регионов с сопоставимой численностью населения. В Ивановской области, по данным на 22 июля, 1581 человек находятся в активной фазе заболевания, в Рязанской области - 685 человек, в Ярославской - 598 человек. При этом Ивановская область находится на первом этапе снятия коронавирусных ограничений, Ярославская, как и Владимирская - на втором, Рязанская - на третьем этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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