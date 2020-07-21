Жители Владимирской области смогут задать вопросы губернатору в прямом эфире соцсетей

21 Июль 2020 2020-07-21T13:54:42+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин уже во второй раз проведет прямой эфир в соцсетях. Он расскажет о текущей ситуации с COVID-19 в регионе, о порядке снятия ограничений и ответит на вопросы жителей.

Уже сейчас понятно, что самый популярный вопрос будет об открытии детских садах. Дежурные группы в садах переполнены, а почти все предприятия работают и детей оставить не с кем.

Прямой эфир состоится 22 июля в 15 часов в ВКонтакте и в инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU