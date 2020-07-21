2020-07-21T13:20:22+03:00
Звезды

В Суздале открылась выставка "Телевизор не работает"

Она работает в Кремле
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ВСМЗфото с сайта ВСМЗ
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Выставка «Телевизор не работает» организована к 85-летию художнику-наивисту Альберту Коровкину и представляет все грани его таланта.

Сорок две работы содержат уникальный исторический и автобиографический материал. На выставке экспонируются произведения, созданные в технике темперной и масляной живописи на холсте и дереве, а также в смешанной технике – когда используется металл и акварель.

Большая часть работ одета в деревянные рамы, украшенные элементами авторской резьбы. Помимо живописи, в экспозицию включена малая пластика, выполненная в стекле. Обращение к стеклодувной технике является еще одной яркой страницей творческой биографии Коровкина.

Работы художника наполнены тонкими нюансами человеческих мироощущений – легкая грусть, юмор, самоирония. Его мышление наделено внутренней свободой, и это легко угадывается в каждом произведении.

Выставка будет работать до 13 сентября в суздальском Кремле. Цена билета - 60-80 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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