Музей «Старый Владимир» снова открыт

20 Июль 2020 2020-07-20T17:18:12+03:00

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Музей «Старый Владимир», расположенный в бывшей водонапорной башне в центре города, открылся после долго перерыва 17 июля. Из-за «коронавирусных» ограничений музей простоял закрытым почти четыре месяца. НО теперь посетить экспозицию, рассказывающую о жизни губернской столицы, можно будет ежедневно с 11:00 до 18:00. По субботам музей будет открыт до 19:00. Понедельник — выходной. Напоминаем, попасть в музей можно только в маске. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию – не меньше полутора метров на входе в музей, у касс, на выходе. Экскурсии будут проводить, но тоже с ограничениями: в них участвовать смогут не больше пяти человек и также необходимо держаться на расстоянии. А с признаками простуды в музей могут и не пустить.

ИСТОЧНИК KP.RU