Кольчугинец торговал поддельными кроссовками известной фирмы

20 Июль 2020 2020-07-20T17:08:51+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Кольчугино торговал кроссовками фирмы Nike, при этом лицензионный договор на использование зарегистрированного товарного знака предприниматель с компанией-правообладателем не заключал. Во время следствия у него изъяли 93 пары кроссовок с фирменным известным знаком, это оценили как крупный ущерб – примерно 770 тысяч рублей. Незадолго до этого хозяина магазина предупреждали полицейские, что незаконное использование чужого товарного знака запрещено, однако он проигнорировал это требование. В судебном заседании вину предприниматель признал, за незаконное использование чужого товарного знака его по решению суда оштрафовали на сто тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU