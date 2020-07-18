Еще 44 случая коронавируса обнаружили во Владимирской области

18 Июль 2020 2020-07-18T10:18:37+03:00

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 часов на 18 июля, сообщает региональный роспотребнадзор, лабораторно подтверждено 44 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 8 случаев обнаружили во Владимире, по 7 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, 5 случаев в Ковровском районе, 4 - в Петушинском, еще по 3 случая лабораторно подтвердили в Вязниковском и в Меленковском районах, по 2 - в Кольчугинском и Гороховецком районах, по 1 случаю - . в Собинском, Киржачском и в Юрьев-Польском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5177 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU