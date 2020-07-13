Во Владимире пьяный водитель столкнулся с легковушкой и автобусом

13 Июль 2020 2020-07-13T13:39:41+03:00

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Вечером, 12 июля, на въезде во Владимир со стороны Москвы произошло ДТП. Пьяный таксист, находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда CRV» и автобусом.

После этого таксист наехал на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений.

Как сообщает областное управление МВД, водитель автомобиля «Рено Логан» направлен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшую во Владимирской области зарегистрировано 54ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 71 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 13 несовершеннолетних. С участием нетрезвых водителей произошли 6 автоаварий.

ИСТОЧНИК KP.RU