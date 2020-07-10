Во Владимирской области выявили 22 свалки отходов на землях сельхозназначения

10 Июль 2020 2020-07-10T13:07:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области проверили более 15 тысяч гектаров земель сельхозназначения в регионе. На 93% из них найдены нарушения земельного законодательства.

В основном нарушения сводятся к тому, что земли заброшены: зарастают сорной травой, деревьями и кустарниками. А также завалены мусором. Владельцы и арендаторы земель не защищают их должным образом: по закону, ответственность за размещение свалок на землях несут правообладатели этих участков.

Специалисты Россельхознадзора выявили 22 свалки твердых коммунальных отходов на общей площади более 2,8 гектара. Мусор был свален на сельхозземлях в Гороховецком, Собинском, Кольчугинском, Муромском и Ковровском районах. Собственники и арендаторы земель наказаны: штрафы за свалки на сельхозземлях составляют для граждан до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 700 тысяч рублей.

На начало июля 2020 года по на сельхозугодьях в Судогодском и Гороховецком районах ликвидировано четыре свалки ТКО на площади 0,65 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU