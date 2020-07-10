2020-07-10T11:46:06+03:00
Происшествия

Гусевчанин с женой торговали наркотиками

Их преступный бизнес накрыли только через год
Ирина Мальцева
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Как установило следствие тридцатичетырехлетний гусевчанин и его ровесница, с которой он жил, в январе 2018 года через связи в криминальных кругах находили поставщиков, перевозили наркотики из регионов в Гусь-Хрустальный, фасовали средства по пакетам и продавали. В начале января прошлого года мужчина через интернет приобрел очередную партию отравы и привез ее к своему дому. На улице в Гусь-Хрустальном его остановили полицейские, доставили в отделение и изъяли запрещенное вещество. Кроме того, 30 мая этого года, женщина, находясь в изоляторе, при досмотре после прогулки в силой пнула полицейского. По приговору суда гусевчанину предстоит провести десять лет в колонии строгого режима, а женщине – одиннадцать с половиной лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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