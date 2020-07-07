Владимирцы голосуют "за" благоустройство улицы Соколова-Соколенка

7 Июль 2020 2020-07-07T13:09:23+03:00

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После совета с жителями сити-менеджер Андрей Шохин согласовал создание нового пешеходно-велосипедного общественного пространства на улице Соколова-Соколенка.

Улицу предстоит благоустроить на почти километровом участке от улицы Комиссарова до улицы Куйбышева. Проект стал возможен после демонтажа более 250 нелегальных металлических гаражей.

Согласно проекту вдоль четной стороны улицы Соколова-Соколенка планируется проложить около 1000 метров велосипедных дорожек шириной 2,5 метра, а параллельно велодорожкам - почти 2000 метров тротуаров такой же ширины. Для комфорта и безопасности отдыхающих пешеходные и велосипедные маршруты будут разделены специальными ограждениями, а вдоль тротуаров установят освещение и организуют 4 площадки для отдыха с лавочками, цветниками и газонами. Площадь озеленения составит более 17 тыс. кв. метров.

Рассмотрев предложения проектировщиков, Андрей Шохин счел необходимым обсудить проект вместе с жителями микрорайона. Открытое голосование по проекту благоустройства улицы Соколова-Соколенка еще продолжается, но уже сейчас очевидно, что абсолютное большинство жителей - а это без малого 85% - поддержало проведение благоустроительных работ.

Благоустройство улицы Соколова-Соколенка планируется выполнить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU