2020-07-07T10:07:39+03:00
Общество

Владимирцы смогут отдохнуть от жары только вечером 8 июля

Когда пойдет дождь, и станет заметно прохладнее
Алексей СУХОВ
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Даже те владимирцы, которые до этого говорили, что жара - это хорошо, 7 июля признали, что стало слишком тяжело находиться, что на улице, что в домах. И не удивительно. Во вторник утром столбик термометра показывал около 30 градусов.

При этом днем синоптики обещают еще большую жару. Воздух прогреется до +32 градусов. И облегчения не ждите вплоть до вечера 8 июля. Даже в ночь на 8-е число будет около 25 градусов. А в среду на градуснике должно и вовсе отобразится около +35. И лишь вечером придет облегчение, когда начнется дождь. Вместе с ним спадет и жара - +22 градуса.

Однако прогноз от синоптиков - всего лишь прогноз. Так что сверяйтесь со своим градусником за окном и ориентируйтесь на свои ощущения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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