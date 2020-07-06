В Селивановском районе во время пожара погибла женщина
5 июля около 4 часов утра в деревне Новлянка Селивановского района загорелся частный жилой дом.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
- Из-за позднего вызова пожарных, огнем был полностью охвачен дом и придворовые пристройки на общей площади 120 кв.м. Один из жителей дома покинул дом до приезда пожарных.Всего в доме на момент возникновения пожара находилось 2 человека, - рассказали в областном управлении МЧС.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание. На месте пожара нашлитело погибшей женщины, предположительно, 1970 года рождения, проживающей в доме. Также на пожаре пострадал второй житель дома –мужчина, 1973 г.р., который с ожогами 2-3 степени был доставлен в Селивановскую ЦРБ.
Всего к тушению пожара привлекалось 13 человек, 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU