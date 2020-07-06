2020-07-06T13:14:59+03:00
Общество

В Селивановском районе во время пожара погибла женщина

Мужчину с ожогами увезли в больницу
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фото пресс-службы областного управления МЧСфото пресс-службы областного управления МЧС
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5 июля около 4 часов утра в деревне Новлянка Селивановского района загорелся частный жилой дом.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Из-за позднего вызова пожарных, огнем был полностью охвачен дом и придворовые пристройки на общей площади 120 кв.м. Один из жителей дома покинул дом до приезда пожарных.Всего в доме на момент возникновения пожара находилось 2 человека, - рассказали в областном управлении МЧС.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. На месте пожара нашлитело погибшей женщины, предположительно, 1970 года рождения, проживающей в доме. Также на пожаре пострадал второй житель дома –мужчина, 1973 г.р., который с ожогами 2-3 степени был доставлен в Селивановскую ЦРБ.

Всего к тушению пожара привлекалось 13 человек, 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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