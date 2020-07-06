Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 46, умерших - на 3

6 Июль 2020 2020-07-06T10:36:53+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора на утро 5 июля, во Владимирской области лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания. Они распределились так:

8 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

6 сл. в Вязниковском районе,

6 сл. в г. Владимире,

5 сл. в Петушинском районе,

5 сл. в Кольчугинском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

4 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. Киржачском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Гороховецком районе.

Всего во Владимирской области на 5 июля 2020 года зарегистрировано 4598 случаев заболевания: 838 сл. в г. Владимире, 716 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 556 сл. в Петушинском районе, 382 сл. в о. Муром, 361 сл. в Александровском районе, 328 сл. в Ковровском районе, 267 сл. в Собинском районе, 221 сл. в Вязниковском районе, 200 сл. в Юрьев-Польском районе, 154 сл. в Кольчугинском районе, 131 сл. в Судогодском районе, 119 сл. в Киржачском районе, 87 сл. в Меленковском районе, 75 сл. в Суздальском районе, 66 сл. в Камешковском районе, 39 сл. в г. Радужном, 32 сл. в Селивановском районе, 26 сл. в Гороховецком районе.

За прошедшие сутки от коронавируса скончалось еще три человека, общее количество умерших - 74. Выздоровело за сутки 27 человек. Всего в регионе 1370 активных случаев и 3154 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU