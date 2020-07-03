Владимирские школьники сдали ЕГЭ по информатике, географии и литературе

3 Июль 2020 2020-07-03T16:54:33+03:00

Изменить размер текста: A A

3 июля 1538 школьников Владимирской области сдали первый ЕГЭ. На этот день были назначены экзамены по информатике, литературе и географии. Было открыто 32 пункта проведения экзаменов (всего их 60, остальные будут задействованы на экзаменах по русском языку и математике). Все они были оборудованы не только по требованиям Минпросвещения, как в прошлые годы, но и по стандартам Роспотребнадзора: бесконтактными термометрами, стационарными дозаторами с антисептическими средствами, рециркуляторами для обеззараживания воздуха, масками и перчатками для сотрудников. Школьникам разрешили использовать маски и перчатки по желанию.

Во всех аудиториях ведётся видеонаблюдение и применяются технологии печати полного комплекта чёрно-белых экзаменационных материалов.

Допуск в пункты проведения экзаменов осуществляется по графику: возле каждого пункта нанесена разметка с дистанцией, чтобы не допустить скопления участников экзамена. В экзаменационных аудиториях находятся не более 10 человек. Кроме того, в каждом пункте в обязательном порядке организовано дежурство медицинского работника.

А вот что не предусмотрели - это кондиционеры. Ни один класс ни одной школы региона кондиционеров не имеет, и раньше в них не было нужды: в июле школьников в помещениях не было. А на следующей неделе, когда одиннадцатиклассники будут сдавать самые массовые экзамены - русский язык и математику - во Владимирской области обещают плюс 30 градусов.

Всего во Владимирской области на сдачу ЕГЭ зарегистрировано 5824 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU