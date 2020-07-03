4 июля откроется Музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном

3 Июль 2020 2020-07-03T13:52:48+03:00

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С 4 июля насладиться красотой величественной архитектуры Георгиевского собора , хрустальными произведениями гусевских мастеров-стеклоделов можно будет ежедневно с 10 до 17 часов.

Посетители будут допускаться в помещения музея-заповедника строго при наличии гигиенических масок. Обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, при входе на объекты музея-заповедника и выходе из них.

Проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий будет проходить с ограничениями по количеству человек (не более 5) и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 м.

Всю информацию по посещению музея, стоимости билетов и режиме работы вы можете получить по тел.: (49241) 2-19-30; 2-33-46.

ИСТОЧНИК KP.RU