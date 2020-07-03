Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июля: 49 новых случаев
По данным регионального управления Роспотребнадзора на 3 июля, во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:
7 сл. в Вязниковском районе,
6 сл. в Петушинском районе,
6 сл. в г. Владимире,
6 сл. в Юрьев-Польском районе,
5 сл. в Александровском районе,
5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
4 сл. в Кольчугинском районе,
4 сл. в Судогодском районе,
3 сл. в Ковровском районе,
2 сл. в Гороховецком районе,
1 сл. в г. Радужный.
Всего во Владимирской области на 3 июля зарегистрировано 4505 случаев коронавируса: 828 сл. в г. Владимире, 701 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 543 сл. в Петушинском районе, 382 сл. в о. Муром, 355 сл. в Александровском районе, 321 сл. в Ковровском районе, 263 сл. в Собинском районе, 210 сл. в Вязниковском районе, 196 сл. в Юрьев-Польском районе, 149 сл. в Кольчугинском районе, 127 сл. в Судогодскомм, 115 сл. в Киржачском районе, 86 сл. в Меленковском районе, 74 сл. в Суздальском районе, 62 сл. в Камешковском районе, 38 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском районе, 24 сл. в Гороховецком районе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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