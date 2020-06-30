Есть вероятность, что после пожара владимирский драмтеатр закроется на два года

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщают в "белом доме", предварительной версией пожара считают на данный момент нарушение правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. Напомним, что 29 июня в результате пожара в фойе театра были повреждены сцена, частично зал и фойе.

«Только утром 30 июня, когда закончат работу пожарные, мы сможем оценить полный масштаб ущерба. До этого времени объект будет находиться под охраной», - прокомментировал ситуацию Владимир Сипягин, взявший расследование инцидента под личный контроль.

Кстати, руководство театра в неофициальных разговорах говорит о том, что ущерб театру огромен. Причем пострадало то оборудование, которое в последнее годы было установлено в рамках работ по обновлению театра. А ведь с 2015 по 2019 годы театру на ремонт было выделено около 300 миллионов рублей. Также театральные работники предполагают, что на полное восстановление драмтеатра понадобится около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU