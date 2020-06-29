В центре Владимира загорелся драмтеатр

Театральную площадь в центре Владимира окутало дымом около четырех часов дня 29 июня. Как рассказывают очевидцы, дым повалил из окон первого этажа областного театра драмы, расположенного прямо напротив символа города - Золотых ворот. Сначала дымилась часть здания, выходящая к Козлову валу, а потом серые клубы повалили из всех щелей. Некоторые из владимирцев, гулявших на площади у фонтана, уверяют, что слышали в глубине здания хлопок.

Пожар в центре города собрал множество зрителейФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в театре драмы поступило к ним в 16:08. На место немедленно отправились пожарно-спасательные подразделения гарнизона по повышенному, второму номеру вызова. На месте выяснилось, что горит фойе театра, причем огонь охватил все пятьдесят квадратных метров. Сейчас на пожаре работает тринадцать машин и тридцать семь человек. К счастью, массовую эвакуацию проводить не пришлось: поскольку театр не работает уже три месяца, зрителей там не было, а артистов отправили в отпуска. Почему вспыхнуло пламя – пока неизвестно, на это вопрос ответят пожарные дознаватели после того, как огонь будет потушен. По предварительным данным, причиной возгорания стали электротехнические работы в фойе здания.

Справиться с огнем удалось в 16:5не удалось к 17:00. По словам свидетелей, перед этим дым валил уже из окон второго этажа, где находится зрительный зал. Владимирцы предполагают, что огонь мог перекинуться на второй этаж. По последним данным, огонь охватил уже более пятисот метров. Как рассказали спасатели, на пожаре пострадал мужчина - пятидесяти однолетний электрик. Сейчас владимирец находится в больнице. Также в ГУ МЧС России по Владимирской области отмечают, что пожарных вызвали поздно - сначала находившиеся в театре двое рабочих попытались потушить пожар своими силами, в итоге один из них получил ожоги.

Открытое горение пожарные потушили только в 17:16. В результате пожара пострадала сцена драмтеатра, частично зал и фойе.