В Коврове в Клязьме утонула «Газель»

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:31:10+03:00

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Около одиннадцати часов вечера 26 июня ковровских спасателей экстренно вызвали на Клязьму: там под воду ушла «Газель». Как рассказали отдыхавшие рядом очевидцы, компания уселась в машину, и внезапно автомобиль резво съехал с берега в воду. Сидевшая в машине женщина чудом успела вылезти сама, а оставшихся там мужчин еще до приезда спасателей вытащили отдыхающие неподалеку мужчины.

- Мой супруг и супруг моей подруги не раздумывая прыгнули за ней в воду, все двери были заблокированы, пришлось разбивать люк молотком и уже оттуда достали мужчину, когда машина уже полностью ушла под воду, - рассказала ковровчанка Ирина Кобелева.

Как отмечают спасатели, вытаскивая людей из машины, все порезались стеклом, приехавшие сотрудники МЧС оказали им первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU