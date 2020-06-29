2020-06-29T11:54:55+03:00
Общество

Во Владимире объявили карантин по бешенству

Столкнуться с больным животным рискуют жители Ленинского района
Ирина Мальцева
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Карантин по бешенству в областной столице установили на улицах Чайковского, Ново-Ямской и Красноармейской, а территорию Ленинского района официально признали угрожаемой по бешенству животных. На трех улицах запрещено проводить выставки животных, продавать домашних питомцев и вывозить их за пределы этого очага. Продлится карантин до 16 августа. Напомним, до этого карантин из-за бешенных животных вводили в Юрьевце – в апреле, а в марте – в Добром, куда забежала бешеная лиса. Также очаг бешенства возник и в Ковровском районе, в деревне Хорятино. Там заболела домашняя собака, принадлежащая одну из жителей. Животное заболело еще 11 июня, через несколько дней и ее состояние ухудшилось. Хозяин попытался вылечить питомца в частной ветклинике, после лекарств ей ненадолго стало лучше, но на следующий день собака умерла. Анализ подтвердил, что животное страдало бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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