НТВ расскажет, как владимирцы возвращаются к нормальной жизни

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:26:22+03:00

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В объектив федеральных журналистов попала работа владимирского ЗАГСа, который на днях возобновил проведение церемоний бракосочетания. Молодожены поделились со съемочной группой своей радостью: роспись, пусть и с ограничениями (в церемонии не могут участвовать родственники, свидетели, гости, фотографы, а жених и невеста должны быть в масках и перчатках) все же состоялась. А торжественную часть свадьбы можно отложить и до полной отмены режима повышенной готовности.

С началом первого этапа снятия «коронавирусных» ограничений спортсменам разрешили тренироваться на открытом воздухе, в том числе и в парках. Например, вместе с тренерами на спортивную площадку Центрального городского парка вышли владимирские гимнасты: чемпион России и Европы Кирилл Прокопьев и чемпион России Алексей Ростов.

Чтобы подготовиться к соревнованиям (ближайшие из них, при условиях благоприятной эпидемиологической обстановки, пройдут в ноябре-декабре) спортсменам уже сегодня нужно приступать к полноценным тренировкам. Но залы до сих пор закрыты. В связи с этим Федерация спортивной гимнастики Владимирской области подготовила письмо на имя губернатора региона с просьбой рассмотреть возможность открыть залы для профессиональных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU