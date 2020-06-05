2020-06-05T17:26:22+03:00
Общество

НТВ расскажет, как владимирцы возвращаются к нормальной жизни

Во Владимире прошли съемки для программы «Итоги недели»
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В объектив федеральных журналистов попала работа владимирского ЗАГСа, который на днях возобновил проведение церемоний бракосочетания. Молодожены поделились со съемочной группой своей радостью: роспись, пусть и с ограничениями (в церемонии не могут участвовать родственники, свидетели, гости, фотографы, а жених и невеста должны быть в масках и перчатках) все же состоялась. А торжественную часть свадьбы можно отложить и до полной отмены режима повышенной готовности.

С началом первого этапа снятия «коронавирусных» ограничений спортсменам разрешили тренироваться на открытом воздухе, в том числе и в парках. Например, вместе с тренерами на спортивную площадку Центрального городского парка вышли владимирские гимнасты: чемпион России и Европы Кирилл Прокопьев и чемпион России Алексей Ростов.

Чтобы подготовиться к соревнованиям (ближайшие из них, при условиях благоприятной эпидемиологической обстановки, пройдут в ноябре-декабре) спортсменам уже сегодня нужно приступать к полноценным тренировкам. Но залы до сих пор закрыты. В связи с этим Федерация спортивной гимнастики Владимирской области подготовила письмо на имя губернатора региона с просьбой рассмотреть возможность открыть залы для профессиональных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тулы обокрал дом бывшей тещи в Ковровском районе
Ковровчанина, ограбившего предприятие в Гусь-Хрустальном районе, задержали во Владимире
В Судогодском районе подготовили пляж на Погребищенском водохранилище
Жительница Вязников приехала за покупками, а лишилась телефона и денег
НТВ расскажет, как владимирцы возвращаются к нормальной жизни
Во Владимире посадили липовую аллею
Лучшие проекты в соцсетях для подписчиков делает Tele2
Судогодский охотник отправится под суд за убийство лося
Суздальчанин пять лет развращал ребенка
Медик из Гусь-Хрустального подозревается в убийстве
Владимирца, случайно убившего посетителя в кафе, судить не будут
Ковровчанка забрала на работе деньги из сейфа и сбежала
Муромлянина, укравшего в магазине технику, нашли с помощью записей видеокамер
124 жителя Владимирской области покусали клещи