2020-06-05T17:17:20+03:00
Общество

Во Владимире посадили липовую аллею

Она появилась на Нижней Дуброве
Ирина Мальцева
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Тридцать молодых деревьев высадили 5 июня, в день эколога, около дома №19 на улице Нижняя Дуброва. Устроить зеленую аллею решили после встречи с жителями, которые очень хотели отгородить свой дом от дороги «зеленым щитом». Как рассказал начальник городского отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, трехметровые саженцы приобрели в рамках программы по озеленению областного центра. На этом работы не закончатся: в центре, на Театральной площади появится аллей из туи и можжевельника, а на следующей неделе подрощенные туи высадят на Соловьином пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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