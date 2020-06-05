Во Владимире посадили липовую аллею
Тридцать молодых деревьев высадили 5 июня, в день эколога, около дома №19 на улице Нижняя Дуброва. Устроить зеленую аллею решили после встречи с жителями, которые очень хотели отгородить свой дом от дороги «зеленым щитом». Как рассказал начальник городского отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, трехметровые саженцы приобрели в рамках программы по озеленению областного центра. На этом работы не закончатся: в центре, на Театральной площади появится аллей из туи и можжевельника, а на следующей неделе подрощенные туи высадят на Соловьином пруду.
ИСТОЧНИК KP.RU