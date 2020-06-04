Владимирская область получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:59:25+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин и заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова подписали соглашение о предоставлении Владимирской области субсидий из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В 2021-2022 годах наш регион получит около 500 млн рублей (по 249,4 млн рублей ежегодно) на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Контракт заключается на срок от трёх месяцев до одного года. Главное условие для получения средств – они должны быть направлены именно на преодоление трудностей, а не на текущие расходы. Деньги могут быть предоставлены на поиск работы, профобучение, индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, ремонт старой электропроводки, установление пожарных извещателей, устранение последствий пожаров и стихийных бедствий, а также на замену или ремонт отопительной печи и дымохода в жилище семьи.

Помощью по социальному контракту могут воспользоваться малоимущие семьи Владимирской области со среднедушевым доходом, равным 1,5-кратной величине прожиточного минимума по основным демографическим группам.

ИСТОЧНИК KP.RU