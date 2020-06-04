Владимирская область получит из федерального бюджета деньги на ежемесячные выплаты за классное руководство

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:33:30+03:00

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На ежемесячные выплаты классным руководителям в этом году из федерального бюджета Владимирская область получит около 175 млн рублей, в 2021 и 2022 годах – по 524,8 млн рублей.

«Во Владимирской области эту выплату будут получать более 6700 педагогов 24 государственных и 333 муниципальных общеобразовательных организаций. Немаловажно, что при этом для них сохраняются ранее установленные на региональном и муниципальном уровнях выплаты на эти цели. Доплату планируется ввести с 1 сентября 2020 года», – сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.

ИСТОЧНИК KP.RU