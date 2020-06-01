Житель Киржача приехал в Александров кутить с друзьями и в итоге подрался с сотрудником Росгвардии

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:02:58+03:00

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32-летнему жителю Киржача дали полтора года условно за украденную из магазина бутылку спиртного и удар ногой сотрудника Росгвардии.

По данным владимирского Следкома, который занимался этим делом, мужчина 22 июня 2019 года решил съездить в Александров отдохнуть. У него как раз был выходной, и он решил провести его с приятелями. Естественно друзья знатно напились. И утром следующего дня им нужно было похмелиться. Вот только денег не осталось, поэтому мужчина, посланный в магазин за спиртным, просто решил вынести из магазина бутылку коньяка. Охранники его поймали и вызвали представителей Росгвардии. И когда его уже пытались увести, тот, будучи еще пьяным, ударил представителя закона ногой.

Протрезвев, житель Киржача признал свою вину. Судил его Александровский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU