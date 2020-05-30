Во Владимирской области подтвердили еще 63 случая заболевания Covid - 19

30 Май 2020 2020-05-30T10:39:55+03:00

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 часов на 30 мая лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего случаев, а именно 17, подтверждено во Владимире, 7 заболевших нашли в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском районе, по 4 случая - в округе Муром, в Александровском и Суздальском районе, по 3 заболевших обнаружили в Судогодском, Меленковском и Киржачском районе, по 2 - в Юрьев-Польском, Гороховецком, Селивановском районе, по 1 - в Кольчугинском, Собинском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2617 случаев заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU