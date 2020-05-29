2020-05-29T18:41:01+03:00
Общество

Владимирцы напишут общегородской диктант онлайн

Он пройдет 10 июня
Виктория СУХОВА
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10 июня в 14:00 Владимирская областная научная библиотека проведёт ХXI Общегородской диктант онлайн. Диктант приурочен к празднованию Дня России.

Текст для написания подбирают и озвучивают опытные преподаватели Педагогического института ВлГУ. Все участники мероприятия получат памятные сертификаты. Итоги публикуются на условиях анонимности (под порядковыми номерами) на сайте областной научной библиотеки.

Чтобы принять участие в Общегородском диктанте в режиме онлайн,необходимо: скачать фирменный бланк диктанта на сайте библиотеки и распечатать его, 10 июня включить прямую трансляцию диктанта на сайте библиотеки или на официальной странице библиотеки в социальных сетях, написать текст диктанта от руки на фирменном бланке, выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу: oso@lib33.ru не позднее 11 июня до 12:00.

В ответном письме на указанную электронную почту получить персональный порядковый номер и сертификат участника диктанта

Акция «Общегородской диктант» не теряет популярности у владимирцев. Ежегодно в ней участвуют несколько сотен человек. Благодаря выходу акции в интернет-пространство аудитория участников неуклонно увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Владимирцы напишут общегородской диктант онлайн
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