В первом квартале этого года Областная станция переливания крови заготовила 3800 тысяч литров крови

29 Май 2020 2020-05-29T18:33:39+03:00

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В первом квартале этого года Областная станция переливания крови заготовила 3800 тысяч литров цельной крови. Эти объемы полностью обеспечили потребности больниц в крови и ее компонентах. Кровь сдали более 4 тысяч жителей Владимирской области, из них 487 человек стали донорами впервые.

Всего в больницы Владимирской области было направлено 1160 литров эритроцитосодержащих компонентов, 600 литров плазмы и более 121 литра клеток крови.

– Станция переливания крови, как и прежде, работает в обычном режиме, соблюдая дополнительные меры инфекционной безопасности. В день кровь сдают от 30 до 50 человек. Этих объемов вполне хватает, – подчеркнул главврач Дмитрий Находкин.

По словам руководителя, все доноры в обязательном порядке проходят осмотр, термометрию и обрабатывают руки антисептиками. Станция переливания крови оборудована автоматическими сенсорными диспенсерами, здесь же размещена наглядная информация о мерах предосторожности в условиях пандемии Covid-19. Каждый донор знает, что сдавать кровь с признаками ОРВИ недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU