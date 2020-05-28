2020-05-28T17:42:19+03:00
Происшествия

Гусевчане украли восемь с половиной метров рельсов

Теперь трем товарищам грозит реальный срок
Ирина Мальцева
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Три жителя Гусь-Хрустального, двадцати девяти, тридцати двух и сорока девяти лет, решили заработать незаконным способом. В конце апреля в лесу около одного из поселков Гусь-Хрустального района они решили украсть рельсы, а потом сдать их в металлом. С помощью бензогенератора и болгарки они разрезали металлические конструкции на части и погрузили в прицеп автомобиля, а потом благополучно увезли восемь с половиной метров железнодорожных путей и четыре металлические подкладки. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, ущерб составил более семнадцати тысяч рублей. Кстати, искать злоумышленников долго не пришлось: их на следующий день задержали в пункте приема металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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