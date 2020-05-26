Во Владимире дальнобойщик снес отбойник и доказал в суде невиновность
Летом прошлого года водитель фуры ехал по федеральной трассе М-7, где шел ремонт и снес барьерное ограждение. Как оказалось, в темноте, при выключенных фонарях, мужчина ехал из Москвы в Нижний Новгород по старой разметке, которую еще не успели убрать дорожники. Водителя привлекли к административной ответственности, он должен был заплатить пять тысяч рублей. Но мужчина не согласился и пошел в суд. Кстати, дорожники объясняли, что убрать вовремя разметку не успели из-за плохой погоды, а водитель должен был ориентироваться на знаки. Но суд встал на сторону водителя большегруза, платить ему не придется.
ИСТОЧНИК KP.RU