Во Владимире дальнобойщик снес отбойник и доказал в суде невиновность

26 Май 2020 2020-05-26T15:46:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом прошлого года водитель фуры ехал по федеральной трассе М-7, где шел ремонт и снес барьерное ограждение. Как оказалось, в темноте, при выключенных фонарях, мужчина ехал из Москвы в Нижний Новгород по старой разметке, которую еще не успели убрать дорожники. Водителя привлекли к административной ответственности, он должен был заплатить пять тысяч рублей. Но мужчина не согласился и пошел в суд. Кстати, дорожники объясняли, что убрать вовремя разметку не успели из-за плохой погоды, а водитель должен был ориентироваться на знаки. Но суд встал на сторону водителя большегруза, платить ему не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU