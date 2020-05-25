Областная клиническая больница лишилась главврача

25 Май 2020 2020-05-25T19:48:14+03:00

Игорь Бондаренко освобожден от должности с 25 мая

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Просьба прежнего главврача Областной клинической больницы Игоря Бондаренко об освобождении его от занимаемой должности по соглашению сторон 25 мая была удовлетворена руководством Департамента здравоохранения Владимирской области.

Напомним, что Игорь Бондаренко был назначен руководителем ОКБ в начале декабря прошлого года. До появления во Владимирской области он возглавлял клиническую больницу №8 города Обнинска Калужской области

С 26 мая исполняющей обязанности главного врача Областной клинической больницы назначена заместитель главного врача ОКБ по клинико-экспертной работе Ольга Архипова.

Ольга Борисовна Архипова – выпускница Российского государственного медицинского университета им. Пирогова (бывший Второй Московский государственный медицинский институт). Имеет сертификаты по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Нефрология». Стаж работы в системе здравоохранения – более 25 лет.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что глава облздрава Алексей Мозалев покинул свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU