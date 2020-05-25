Директор департамента здравоохранения владимирской области все-таки уволен

25 Май 2020 2020-05-25T17:58:41+03:00

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Директор департамента здравоохранения Владимирской области покидает свой пост. 25 мая стало последним днем его работы. Причины его увольнения в областной администрации не называют. Однако медицину Владимирской области в последние два года сопровождают громкие скандалы, в том числе выходящие на федеральный уровень.

Алексей Мозалев возглавил департамент здравоохранения в декабре 2018 года. С тех пор регион прогремел на всю страну скандалом по ремонту Струнинской больницы, недостроенными ФАПами (которые по документам числились достроенными), в последний месяц - историей с устаревшими аппаратами ИВЛ, закупленными на спонсорские деньги.

«На период работы Алексея Мозалева пришлось особенное напряжение, связанное с запуском в регионе национального проекта «Здравоохранение» – масштабной перестройки всей системы оказания медицинской помощи. Не всё задуманное при решении этой задачи удалось. Пришлось, например, на ходу перестраиваться из-за коронавируса. Но сделано главное: здравоохранение Владимирской области поставлено на рельсы нацпроекта и уверенно движется к достижению его показателей», – заявил вице-губернатор Сергей Шевченко.

Нового руководителя облздрава будут искать по конкурсу, он уже объявлен. Требования к кандидатам: юридическое, экономическое или медицинское образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности не менее 4 лет. Документы принимаются до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU