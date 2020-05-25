Во Владимирской области за достижения на международных соревнованиях спортсмены и тренеры получат премии

25 Май 2020 2020-05-25T13:32:03+03:00

На премии выделили больше 10 миллионов рублей

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Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение о премировании спортсменов, занявших первые и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, а также международных соревнованиях. Денежные награды получат и тренеры, подготовившие спортсменов.

В списке получателей 98 человек. Минимальная сумма выплат - 9342 рубля. Максимальная - 311,4 рублей.

В списке премированных спортсменов: Антон Фолифоров и его тренер Александр Кудрявый, самбистка Анастасия Хомячкова и тренер Юрий Сенюков, борцы Иван Константинов, Абуязид Манцигов, Александр Пастушенко и Магомед Ярбилов и их тренер Надир Магомедов.

Много наград по итогам 2019 года завоевали пауэрлифтеры: Мария Забелина, Екатерина Назарова, Инна Филимонова, Вера Муратова, Надежда Сычева. Тренируют спортсменов Сергей Иванов, Вячеслав Филимонов, Дмитрий Красильников соответственно.

В список попали гимнасты: Анастасия Агафонова и Алексей Ростов (их тренеры Анна Куликова и Сергей Федосеев), Кирилл Прокопьев (тренер Игорь Калабушкин), Илья Кибартас (тренер Виктор Бысов), Ангелина Шкатова (тренер Светлана Кагарлицкая).

Среди награждаемых также представители таких видов спорта, как тяжелая атлетика, универсальный бой, полиатлон, всестилевое каратэ, киокусинкай, рукопашный бой, сверхлегкая авиация, тхэквондо ИТФ и других.

ИСТОЧНИК KP.RU