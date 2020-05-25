Во Владимирской области появится специальная комиссия, которая займется вопросами градостроительства в зонах охраны объектов культурного наследия

25 Май 2020 2020-05-25T11:38:04+03:00

Она будет следить за тем, чтобы рядом с памятниками ничего не строили, но ее решения будут носить лишь рекомендательный характер

Изменить размер текста: A A

Губернатор Владимир Сипягин создал комиссию по осуществлению градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических поселениях Владимирской области.

Комиссия будет рассматривать вопросы сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде, разрабатывать проекты границ зон охраны объектов культурного наследия, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах этих зон.

Членами Комиссии станут представители областной администрации, органов исполнительной власти региона, общественных объединений и иных организаций в сфере градостроительства, культуры и сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Заседания органа планируется проводить по мере необходимости. А его решения будут носить рекомендательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU