Во Владимирской области появится специальная комиссия, которая займется вопросами градостроительства в зонах охраны объектов культурного наследия
Губернатор Владимир Сипягин создал комиссию по осуществлению градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических поселениях Владимирской области.
Комиссия будет рассматривать вопросы сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде, разрабатывать проекты границ зон охраны объектов культурного наследия, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах этих зон.
Членами Комиссии станут представители областной администрации, органов исполнительной власти региона, общественных объединений и иных организаций в сфере градостроительства, культуры и сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Заседания органа планируется проводить по мере необходимости. А его решения будут носить рекомендательный характер.
ИСТОЧНИК KP.RU