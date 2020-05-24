Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 мая: во Владимире больше всего случаев
Роспотребнадзор обновил данные по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
На 10 часов утра 24 мая 2020 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания. Вот как распределились новые случаи:
- 18 сл. в г. Владимире,
- по 10 сл. в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах,
- по 5 сл. в Александровском и Вязниковском районах,
- 3 сл. в Собинском районе,
- по 2 сл. в Муромском и Юрьев-Польском районах,
- по 1 сл. в Судогодском, Ковровском, Меленковском и Кольчугинском районах.
23 человека выздоровели, умерших нет.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2253 случая заболевания (453 сл. в г. Владимире, 353 сл. в Петушинском, 208 сл. в Александровском, 195 сл. в Ковровском, 187 сл. о. Муром, 105 сл. в Гусь-Хрустальном, 104 сл. в Кольчугинском, 74 сл. в Собинском, 70 сл. в Судогодском, 57 сл. в Киржачском, 57 сл. в Юрьев-Польском, 37 сл. в Меленковском, 36 сл. в Камешково, 49 сл. в Вязниках, 31 сл. в Суздальском, 24 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком).
ИСТОЧНИК KP.RU