Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 мая: во Владимире больше всего случаев

24 Май 2020 2020-05-24T11:59:12+03:00

За сутки число заболевших увеличилось на 59 человек

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Роспотребнадзор обновил данные по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области.

На 10 часов утра 24 мая 2020 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания. Вот как распределились новые случаи:

- 18 сл. в г. Владимире,

- по 10 сл. в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах,

- по 5 сл. в Александровском и Вязниковском районах,

- 3 сл. в Собинском районе,

- по 2 сл. в Муромском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Судогодском, Ковровском, Меленковском и Кольчугинском районах.

23 человека выздоровели, умерших нет.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2253 случая заболевания (453 сл. в г. Владимире, 353 сл. в Петушинском, 208 сл. в Александровском, 195 сл. в Ковровском, 187 сл. о. Муром, 105 сл. в Гусь-Хрустальном, 104 сл. в Кольчугинском, 74 сл. в Собинском, 70 сл. в Судогодском, 57 сл. в Киржачском, 57 сл. в Юрьев-Польском, 37 сл. в Меленковском, 36 сл. в Камешково, 49 сл. в Вязниках, 31 сл. в Суздальском, 24 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU