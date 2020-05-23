"Галерея Славы" Владимирской области пополнилась 17 организациями и 23 специалистами

23 Май 2020 2020-05-23T19:21:38+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил список специалистов, организаций и предприятий региона, которые будут занесены доску «Галерею Славы» по итогам 2019 года.

Список подготовлен специальной комиссией с учетом вклада коллективов и граждан, а также их результатов в экономической, социальной, культурной сферах.

На региональную «Галерею Славы» будут занесены 23 специалиста и 17 организаций и предприятий области.

С полным списком, утвержденным для «Галереи Славы», можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU