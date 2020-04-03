Информация от Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования

3 Апр 2020 2020-04-03T17:00:18+03:00

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Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам.

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. Напомним, что ранее был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними гражданам.

Подробности на сайте fs33.ru

ИСТОЧНИК KP.RU