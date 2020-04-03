Ансамбль из Коврова стал лауреатом Всероссийского конкурса «Весна священная»

3 Апр 2020 2020-04-03T14:08:58+03:00

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В марте в Воронеже проходил очный этап ЦФО Всероссийского смотра-конкурса Национальной премии детского и юношеского творчества «Весна священная» Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа".

По итогам отборочного этапа продемонстрировать своё танцевальное мастерство завоевал право образцовый хореографический ансамбль «Настасья» из Коврова. Коллективом были представлены композиции эвенкийская легенда «Рождение Луны» в номинации «Народный танец» и «Вдовьи колыбельные» в номинации «Стилизованный танец».

Результатом участия в проекте стали золотой и серебряный дипломы лауреатов и выход в гала-концерте конкурса на одну сцену со звездой Русского балета и учредителем фонда Илзе Лиепа. Всего в гала-концерте, вместе с солистами балета и заслуженными артистами РФ принимали, участие 7 коллективов-конкурсантов.

Золотого диплома была удостоена Олеся Григорьева, солистка образцового хореографического ансамбля "Карусель" из поселка Бавлены Кольчугинского района Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU