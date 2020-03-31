Убирать снег с владимирских дорог выехали 46 машин

31 Март 2020 2020-03-31T18:07:39+03:00

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31 марта во Владимире прошел снегопад, дороги и тротуары города замело. На уборку снега с раннего утра вышли 80 дворников. На дорогах работают 46 различных машиню

Пресс-служба администрации города Владимира отмечает, что особое внимание при уборке уделяется городским тротуарам.

Напомним, что муниципальный «Центр управления городскими дорогами» отвечает за уборку только центральных городских улиц. Во дворах за уборку отвечают управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU