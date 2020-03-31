2020-03-31T18:07:39+03:00
Общество

Убирать снег с владимирских дорог выехали 46 машин

Тротуары убирают 80 дворников
Артём Черепанов
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31 марта во Владимире прошел снегопад, дороги и тротуары города замело. На уборку снега с раннего утра вышли 80 дворников. На дорогах работают 46 различных машиню

Пресс-служба администрации города Владимира отмечает, что особое внимание при уборке уделяется городским тротуарам.

Напомним, что муниципальный «Центр управления городскими дорогами» отвечает за уборку только центральных городских улиц. Во дворах за уборку отвечают управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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