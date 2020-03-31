Ростелеком: решения для бизнеса «на удаленке»

31 Март 2020 2020-03-31T17:24:42+03:00

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Как организовать эффективный рабочий процесс, когда сотрудники вынуждены работать из дома? Этот вопрос в сегодняшних реалиях наиболее актуален для ивановских компаний. «Ростелеком» предлагает ряд цифровых решений, которые не только помогут бизнесу работать в привычном режиме, но и позволят сэкономить бюджет.

Самое важное для любого бизнеса – всегда оставаться на связи со своими партнерами и клиентами и иметь возможность удаленно решить любые возникающие вопросы. Особенно в наши дни. Потребность в оперативных коммуникациях выросла в разы по всему миру. Именно поэтому корпоративным клиентам мобильной связи «Ростелеком» бесплатно добавил 100 минут и 10 Гб мобильного интернета на каждый номер компании дополнительно к текущему пакету. Предложение будет действовать каждый месяц с 25 марта и до конца мая.

«Бесплатное предложение минут и гигабайтов – мера, направленная на поддержку бизнеса, испытывающего колоссальную нагрузку в связи с эпидемией коронавируса. В том числе, как никогда актуальна возможность работать из дома. Чтобы рабочие процессы не прерывались, нужна устойчивая и доступная связь, – говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Виртуальные звонки и совещания

Поддержать полноценную работу сотрудников вне офиса помогает и многоканальный номер «8 800». Сразу же после подключения его можно привязать к мобильному номеру и начать работу по «удаленке». Для клиентов из любой точки мира, где есть интернет, звонки будут бесплатными. Благодаря цифровому решению можно распределить входящий поток обращений между сотрудниками или офисами, без привязки к их географическому расположению.

Собрать «заочное» совещание с коллегами или партнерами поможет услуга «Web-Видеоконференция». Во время такой конференции участникам доступен текстовый чат и совместный просмотр документов, а также функции управления звуком и видео. Организовать сеанс связи с несколькими пользователями можно и с помощью услуги «Аудиоконференция». Участники четко слышат друг друга и могут общаться.

Не менее актуальна в условиях карантина и услуга «Виртуальная АТС». В отличие от традиционной телефонии, она дает возможность использовать многоканальный номер, записывать разговоры, переводить вызовы сотруднику, где бы он ни находился. Важно, что для подключения виртуальной голосовой связи не нужно покупать дорогое оборудование и прокладывать телефонные линии.

Услугу «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» можно подключить как в отдельности, так и в пакете «Быть в плюсе». В комплексное решение входят базовые сервисы – высокоскоростной доступ в интернет и мобильная связь, а также дополнительная услуга на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Номер 8 800» или «СМС Реклама».

Связь без ограничений

Для того, чтобы клиенты – представители малого и среднего бизнеса –непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, «Ростелеком» не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет.

«Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации», — подчеркнул Валерий Ермаков.

Он также добавил, что все службы «Ростелекома» работают в штатном режиме, все сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Компания заботится о здоровье своих клиентов и напоминает, что все обращения могут быть дистанционными в личном кабинете «Ростелеком Бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU