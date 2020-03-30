2020-03-30T15:21:26+03:00
Происшествия

Муромлянка выследила вора, который из ее машины украл сумку с деньгами

Она пришла в магазин, в котором кто-то оплачивал с ее карты покупки, увидела вора и позвонила в полицию
Валерия ПРОНИНА
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17 марта текущего года в полицию обратилась 38-летняя муромлянка. Она рассказала, что из ее машины, которую она припарковала у дома, украли сумку.

По данным УМВД, женщина заметила, что на ее телефон приходят смс-ки о списании денег с банковской карты. Так как сумка с деньгами и картой была в машине, она сразу же решила спуститься. Сумки в машине уже не было. Женщина пошла в магазин, в котором кто-то оплачивал с ее карты покупки. Там она увидела неизвестного мужчину, который держал ее карту в руках, и позвонила в полицию. Женщина пошла за мужчиной.

На место приехали полицейские, и муромлянка указал им дом, в который вошел неизвестный. В подъезде задержали 44-летнего безработного ранее судимого жителя. 9 тысяч рублей с карты он успел потратить. Банковскую карту, паспорт и водительское удостоверение вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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