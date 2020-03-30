В Юрьев-Польском районе спасатели успели потушить ежика, загоревшегося от пала травы

30 Март 2020 2020-03-30T11:29:54+03:00

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Во Владимирской области еще на прошлой неделе введен особый противопожарный режим, запрещающий палы травы. однако население это пока не сильно останавливает. Причем от палов травы и мусора страдают даже не столько люди, сколько животные.

Так, 27 марта на пожаре сухой травы около деревни Варварино Юрьев-Польского района был спасён ёжик. На горящем поле его заметил начальник пожарно-спасательного гарнизона Юрьев-Польского района Ильфат Ахметзянов. Он сразу устремился животному на помощь. Ополоснул ёжика водой, помог выбраться. С ежиком сейчас все в порядке. Позже потушили и горящую траву. Из людей также никто не пострадал.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан не поджигать сухую траву и мусор! Это приводит к трагическим последствиям! Поджигатели будут наказаны штрафом (до 4000 рублей), а также могут понести уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU