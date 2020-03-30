В Юрьев-Польском районе спасатели успели потушить ежика, загоревшегося от пала травы
Во Владимирской области еще на прошлой неделе введен особый противопожарный режим, запрещающий палы травы. однако население это пока не сильно останавливает. Причем от палов травы и мусора страдают даже не столько люди, сколько животные.
Так, 27 марта на пожаре сухой травы около деревни Варварино Юрьев-Польского района был спасён ёжик. На горящем поле его заметил начальник пожарно-спасательного гарнизона Юрьев-Польского района Ильфат Ахметзянов. Он сразу устремился животному на помощь. Ополоснул ёжика водой, помог выбраться. С ежиком сейчас все в порядке. Позже потушили и горящую траву. Из людей также никто не пострадал.
Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан не поджигать сухую траву и мусор! Это приводит к трагическим последствиям! Поджигатели будут наказаны штрафом (до 4000 рублей), а также могут понести уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU