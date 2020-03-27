В камешковской школе детей кормили горькой овсянкой

27 Март 2020 2020-03-27T15:37:21+03:00

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В камешковской школе детей кормили небезопасной овсянкой. Проверка сотрудников владимирского Россельхознадзора показала, что школа закупила геркулес без документов, которые как раз и должны были являться гарантом качества и безопасности продукта. Геркулес отправили на лабораторные исследования. Обнаружились превышения по двум показателям: влажности и кислотности. Кроме того, овсянка имела горький вкус. Вся продукция была изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU