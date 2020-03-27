2020-03-27T14:36:42+03:00
Происшествия

Массовое ДТП под Лакинском: есть пострадавший

Аварию спровоцировал житель Нижегородской области
Алена Головина
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В массовом ДТП под Лакинском чудом остался жив водитель "двенадцатой"В массовом ДТП под Лакинском чудом остался жив водитель "двенадцатой"Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария под Лакинском произошла 27 марта, в 9.55. Житель Нижегородской области, двигавшийся на "Газели", видимо очень торопился, и на скорости влетел в зад впереди ищущей вазовской "двенадцатой" под управлением жителя Лакинска. От удара "Ладу" выбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с фурой. Водитель большегруза - житель Тверской области. В результате двойного удара "двенадцатую" разворотило так, что машина восстановлению уже не подлежит. Ее водитель чудом остался жив. Он получил только ушибы. Мужчину отправили на лечение домой. Больше никто не пострадал, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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