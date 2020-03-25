В 33 регионе подростки на мотоциклах и скутерах зачастую становятся участниками аварий

25 Март 2020 2020-03-25T15:20:41+03:00

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Несовершеннолетние жители региона открывают весенний сезон: они достают из своих гаражей питбайки и скутеры. Во владимирской Госавтоинспекции призывают родителей быть бдительными. Дети часто становятся участниками аварий. 24 марта, в поселке Гридино Судогодского района скутер столкнулся с кроссовером. Пострадали двое детей:14 и 16 лет. 14 марта в Кольчугино в ДТП попали подростки, ехавшие на питбайке. Его 14-летний водитель и 15-летний пассажир получили травмы. В пресс-службе УМВД по Владимирской области напоминают: ездить по дорогам на велосипедах разрешается детям с 14 лет, а на скутерах (мопедах) - с 16 лет, и только после получения водительского удостоверения. Кроме того, прежде чем разрешить ребенку сесть за руль, ему нужно объяснить, как вести себя на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU