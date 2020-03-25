2020-03-25T15:20:41+03:00
Общество

В 33 регионе подростки на мотоциклах и скутерах зачастую становятся участниками аварий

Сотрудники ГИБДД взывают к родителям: дети слишком рано садятся на руль
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несовершеннолетние жители региона открывают весенний сезон: они достают из своих гаражей питбайки и скутеры. Во владимирской Госавтоинспекции призывают родителей быть бдительными. Дети часто становятся участниками аварий. 24 марта, в поселке Гридино Судогодского района скутер столкнулся с кроссовером. Пострадали двое детей:14 и 16 лет. 14 марта в Кольчугино в ДТП попали подростки, ехавшие на питбайке. Его 14-летний водитель и 15-летний пассажир получили травмы. В пресс-службе УМВД по Владимирской области напоминают: ездить по дорогам на велосипедах разрешается детям с 14 лет, а на скутерах (мопедах) - с 16 лет, и только после получения водительского удостоверения. Кроме того, прежде чем разрешить ребенку сесть за руль, ему нужно объяснить, как вести себя на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном во время пожара в пятиэтажке спасатели эвакуировали 22 жителей
80-летнюю ковровскую дачницу оштрафовали за поджог травы на своем участке
Во Владимирской области сменился бизнес-омбудсмен
Вязниковский предприниматель торговал опасными пельменями
Во Владимире на время угрозы коронавируса приостановили проверки малого и среднего бизнеса
В 33 регионе подростки на мотоциклах и скутерах зачастую становятся участниками аварий
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
ВТБ Пенсионный фонд раскрывает состав инвестиционных портфелей
Во Владимире рабочий погиб в шахте лифта
Коронавирус во Владимире, новости на 25 марта 2020 года: жилищная инспекция приостановила прием граждан
Владимирская областная научная библиотека начинает проект "Встречи ОНЛАЙН"
26-летнего муромлянина осудят за угрозу шприцем кассиру
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 марта 2020 года: пока ноль
Губернатор Владимир Сипягин рекомендовал религиозным организациям ввести ограничения на посещения
«Родная партия» во Владимирской области будет настаивать о законе о родовых поместьях
Трое владимирцев отдали мошенникам свои телефоны