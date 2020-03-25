2020-03-25T10:09:13+03:00
Происшествия

Трое владимирцев отдали мошенникам свои телефоны

Мошенники, увидев объявления о продаже телефонов, встречались с владельцами и говорили им, что уже оплатили товар
Валерия ПРОНИНА
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В начале февраля в полицию обратились трое местных жителей, которые заявили о краже их телефонов. По данным УМВД по Владимирской области, во всех трех случаях неизвестные увидели на сайте объявлений телефоны и договорились о встрече, чтобы посмотреть товар. Когда владельцы приходили на встречу, мошенники показывали им поддельные скриншоты - якобы они оплатили уже покупку телефона. Владельцы говорили, что деньги на их счет не пришли, на что неизвестные отвечали: "Перевод, наверное, задерживается". Поверив, владимирцы отдали свои телефоны. Конечно, никакая сумма так и не пришла на их счет.

По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составила 69 тысяч рублей.

Двоих мошенников - безработных жителей Рязанской области - задержали на территории Владимира. 30-летний мужчина сейчас находится под стражей, а 28-летняя девушка - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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