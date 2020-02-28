2020-02-28T14:40:20+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает новые KODA KAROQ с выгодой до 9%

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ВТБ Лизинг предлагает специальные условия для приобретения премьерного автомобиля ŠKODA KAROQ в лизинг. Выгода клиента может составить до 9% от рекомендованной розничной цены. На момент старта продаж ŠKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях – Ambition и Style.

Приобретение автомобилей в лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Размер аванса составляет от 10% стоимости машины.

«ВТБ Лизинг с 2012 года выступает партнером ŠKODA и традиционно занимает одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в ее портфеле. Мы рады, что можем предложить выгодные условия для наших клиентов на новые машины этого популярного бренда и надеемся на рост продаж марки в нашем портфеле в этом году», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

Приобрести премьерный автомобиль можно по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг - от одного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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