2020-02-28T14:39:41+03:00
Общество

ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года максимальное количество операций расчетно-кассового сопровождения (РКС) гособоронзаказа в ПСБ достигло 22 тысяч в день, что в три раза выше, чем годом ранее.

ПСБ для увеличения роста операций РКС по гособоронзаказу усовершенствовал систему контроля платежей, повысил качество коммуникаций с клиентами, в том числе через систему дистанционного обслуживания PSB-Corporate, оптимизировал организационно-штатные процессы по укомплектованию штата контролеров ГОЗ банковскими специалистами, обеспечил усиленную защиту информационных каналов связи.

В рамках работы с предприятиями ОПК, банк подготовил необходимые методологические документы по сопровождению расчетов и провел 35 обучающих семинаров для специалистов в течение 2019 года.

Успешным результатам способствовало оперативное взаимодействие с Министерством обороны, Центральным банком, ФАС, Минпромторгом.

«Наделение ПСБ статусом опорного банка позволяет оборонным предприятиям работать с нами по единым правилам и требованиям, а государственному заказчику в лице Минобороны – быть уверенным в своевременном исполнении гособоронзаказа в части расчетов по цепочке кооперации», - говорит директор Департамента по сопровождению контрактов ГОЗ ПСБ Светлана Дмитриева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муромлянку пырнули ножом на улице из-за 600 рублей
Заксобрание Владимирской области не согласовало кандидатуру вице-губернатора Александра Байера
Сборная Владимирской области выиграла 4 «золота» международного турнира по ушу
Владимирские борцы завоевали четыре медали первенства ЦФО
Студент ВлГУ удостоен стипендии имени Анатолия Собчака
ВТБ Лизинг предлагает новые KODA KAROQ с выгодой до 9%
ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ
Во Владимирской области протестируют беспилотные автомобили
ВТБ обеспечил процессинг платежей и предоставил проектное финансирование в тематическом парке «Остров Мечты»
1 марта в Кольчугино откроют новую школу
До конца 2020 года в Коврове появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
В деревне под Киржачом сгорела баня, которую пытались растопить жидкостью для розжига
64-летняя жительница Киржача получила 6 лет за убийство знакомой в пьяной драке
«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Масленичные потехи в Суздале
В лесу Петушинского района обезвредили 41 снаряд
Бригадир из Юрьев-Польского района, обвиненный в гибели рабочего, избежала наказание
Во Владимире предпринимателя оштрафовали за торговлю снюсом
Камешковец, ударивший полицейского в ухо, получил условный срок
Владимирские легкоатлеты завоевали две медали на чемпионате России
Из-за подозрительного пакета в Радужном эвакуировали всю школу
Во Владимире сварят 150 литров борща
Во Владимирском театре кукол покажут премьерный спектакль "Терем-теремок"