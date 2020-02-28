ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:39:41+03:00

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По итогам 2019 года максимальное количество операций расчетно-кассового сопровождения (РКС) гособоронзаказа в ПСБ достигло 22 тысяч в день, что в три раза выше, чем годом ранее.

ПСБ для увеличения роста операций РКС по гособоронзаказу усовершенствовал систему контроля платежей, повысил качество коммуникаций с клиентами, в том числе через систему дистанционного обслуживания PSB-Corporate, оптимизировал организационно-штатные процессы по укомплектованию штата контролеров ГОЗ банковскими специалистами, обеспечил усиленную защиту информационных каналов связи.

В рамках работы с предприятиями ОПК, банк подготовил необходимые методологические документы по сопровождению расчетов и провел 35 обучающих семинаров для специалистов в течение 2019 года.

Успешным результатам способствовало оперативное взаимодействие с Министерством обороны, Центральным банком, ФАС, Минпромторгом.

«Наделение ПСБ статусом опорного банка позволяет оборонным предприятиям работать с нами по единым правилам и требованиям, а государственному заказчику в лице Минобороны – быть уверенным в своевременном исполнении гособоронзаказа в части расчетов по цепочке кооперации», - говорит директор Департамента по сопровождению контрактов ГОЗ ПСБ Светлана Дмитриева.

ИСТОЧНИК KP.RU