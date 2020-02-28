Масленичные потехи в Суздале

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:00:39+03:00

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29 февраля, накануне Прощеного воскресенья, в суздальском Музее деревянного зодчества пройдёт 16-й традиционный праздник «Масленичные потехи». Старинные избы, мельницы, колодцы и амбары станут живописным фоном народного действа, насыщенного красками уходящей зимы.

Вновь пожалуют в гости знаменитые нижегородские гусеводы, страстно увлеченные старинной русской забавой – гусиной потехой за любовь. По весне, гуси, как и люди, влюбляются. За свою гусыню-любушку вступают они в захватывающее состязание друг с другом. Увидеть гусиные потехи можно будет в 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 и 14.30.

Масленичные игры и обряды ждут гостей праздника на площадке ансамбля «Надея» у ступального колодца. На главной сцене музея слушателей порадует выступление ансамбля «Мужики». Для ловких и умелых подготовлен традиционный конкурс «Одолей масленичный столб!». А богатыри белгородского клуба «Эра» покажут уникальное силовое шоу.

На многочисленных площадках праздника будут работать яркие интерактивные масленичные аттракционы. Для детей в доме из села Тынцы пройдут мастер-классы по изготовлению маленькой куклы-масленицы.

Каждому на празднике в музее будет, что посмотреть, что попробовать и где прогуляться. Ждем всех в Суздале на Широкую Масленицу!

ИСТОЧНИК KP.RU